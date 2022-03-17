شؤون فلسطينية

اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي للأفلام تلتقي بالرعاة الإعلاميين

اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي للأفلام تلتقي بالرعاة الإعلاميين
رام الله - دنيا الوطن
التقت اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام اليوم الاثنين بالرعاة الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية في قطاع غزة لإشراكهم في التحضيرات التي تقوم عليها إدارة المهرجان وتعزيز دورهم الإعلامي.

ودعت اللجنة المؤسسات الاعلامية لتسليط الضوء على أهداف المهرجان ومحاوره في ضوء معركة سيف القدس مشددةً على ضرورة أن يكون لها دور في المشاركة الفاعلة من خلال توظيف أدواتها وكوادرها لصناعة أفلام تشارك بها في هذا المهرجان من جهة ومن خلال التغطية الإعلامية من جهة أخرى.

وأكدت اللجنة خلال اللقاء على اعتزازها بالمؤسسات الإعلامية وحرصها على الشراكة الدائمة معها لتعزيز الرواية الوطنية في مواجهة رواية الاحتلال الإسرائيلي وماكنته الإعلامية.

وفي ضوء اللقاء أكد ممثلو المؤسسات الإعلامية على ضرورة النهوض بهذا المجال وخصوصًا العمل السينمائي، مشددين على أهمية وجود لجنة دائمة لتطوير العمل الفني في فلسطين وتأهيل كادر فني فلسطيني من خلال الدورات التدريبية يقوم على صناعة أفلام مؤثرة برسالة مركزة تصل للعالم عبر العمل الفني الدرامي.

كما وأثنى الممثلون على اختيار توقيت المهرجان "الحساس" حسب وصفهم والذي يحمل مضامين عديدة أهمها "حق العودة"، داعين اللجنة لإشراك كل من كان له علاقة في مجال صناعة الأعمال الفنية التي صبت في صالح القضية الفلسطينية.




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