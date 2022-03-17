شؤون فلسطينية

وزيرة شؤون المرأة: الحكومة جدية في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

وزيرة شؤون المرأة: الحكومة جدية في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة شؤون المرأة، آمال حمد، أن الحكومة جادة فيما يتعلق بإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف، مشيرةً إلى أنه تم إقرار المسودة بالقراءتين الأولى والثانية، ويعمل مجلس الوزراء حاليًا على إقرار المسودة بالقراءة الثالثة وعرضها بصورة نهائية من أجل إقرار القانون.

جاءت تصريحات حمد خلال لقاء حواري مفتوح مع مجموعة من الشابات نظمه اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين بالشراكة مع منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، ضمن مشروع "نون التغيير YW4A" الذي ينفذه الاتحاد بالشراكة مع جمعية الشابات المسيحية العالمية، وبالتعاون مع مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، وتنمية وإعلام المرأة/ تام، ومسرح الحارة، وجمعية نجوم الأمل، وجمعية الشابات المسيحية في القدس.

ويأتي اللقاء في إطار حملة "الحماية حق.. والمساءلة واجب" للمطالبة بتسريع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

وشددت وزيرة شؤون المرأة، خلال اللقاء، على أنه "آن الأوان لإصدار هذا القانون، باعتباره جزءا أساسيا من منظومة حماية الأسرة".

وقالت حمد: "قانون حماية الأسرة حاجة وطنية فلسطينية وليس مفروضًا علينا من الخارج، وبدأ العمل عليه منذ عام 2008 قبل توقيع دولة فلسطين على الاتفاقيات الدولية"، مشيرةً إلى وجود إدراك من النساء ومن الرجال الداعمين المؤيدين الذين يسعون إلى الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي، بأنه لا بد من إقرار مسودة قانون وطني يحمي المجتمع الفلسطيني، تم وضعه بأيدٍ وثقافة فلسطينية ومرجعية وطنية سياسية وحقوقية فلسطينية وليس بناء على طلب أي أحد.

وتطرقت حمد إلى مجموعة من التحديات والإشكاليات التي تواجه تعديل أو إقرار منظومة التشريعات الفلسطينية، من ضمنها وجود تشريعات من عهود سابقة، وغياب المجلس التشريعي إثر الانقسام الفلسطيني، مشيرةً إلى أن الحكومة تراجع مجموعة من التشريعات الموضوعة على طاولتها، من ضمنها قانوني العقوبات وحماية الأسرة من العنف وغيرها، وتم تشكيل لجان متخصصة من الوزارة المعنية للتسريع في تعديل وتحديث هذه القوانين وإقرارها لتواكب المكانة القانونية والعصرية لدولة فلسطين وتنسجم مع هويتنا وتوجهاتنا القانونية والوطنية في بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة.

وشددت على أن قانون حماية الأسرة من العنف هو حاجة وطنية لحماية كل أفراد الأسرة، المرأة والرجل، والطفل، والشاب والشابة، والمسن والمسنة، لافتةً إلى أن القانون وحده لن يعالج كافة الإشكاليات بالمجتمع، بل بحاجة إلى بناء ثقافة مجتمعية وإرادة من كل أفراد المجتمع تجاه الوعي بمكانة المرأة وقيمتها الإنسانية والأخلاقية والوطنية والدينية والمجتمعية.

وأعربت وزيرة شؤون المرأة عن سعادتها بالحوار المفتوح والاستماع للشابات والإجابة على تساؤلاتهن، مؤكدةً أن هذا الجيل من الشابات المفعم بالأمل والذي يتوق لمستقبل أفضل، قادر على صنع التغيير الحقيقي تجاه قيم العدالة والمساواة في المجتمع، مشيدةً بالمشاريع والأنشطة التي يعمل عليها اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين.

من جانبها، أكدت السكرتيرة العامة لاتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين أمل ترزي أن وجود شابات مهتمات ومعنيات بإحداث التغيير الإيجابي يشير إلى "أننا في الطريق الصحيح للتغلب على كافة الصعوبات في إقرار وتطبيق القوانين التي تحمي المجتمع وكافة أفرادها، خاصةً النساء والفئات الهشة".

وشددت ترزي على أهمية توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وتشكيل ضغط حقيقي لإقرار القانون الذي طال انتظاره، مشيرةً إلى ضرورة العمل بروح واحدة انطلاقًا من إيمان الجميع بالحاجة الملّحة لإقرار القانون.

وأدارت اللقاء الشابة سجى أبو عكر من مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي، وإحدى شابات مشروع "نون التغيير" في بيت لحم، وتخلله نقاش مفتوح بين الشابات والوزيرة حمد.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي ينظمها الاتحاد ضمن مشروع "نون التغيير" الهادف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان وتوسيع نطاق تطبيقها للشابات في الكرامة والسلامة الجسدية والمشاركة المتساوية في صنع القرار، من خلال تنفيذ سياسات العدل بين الجنسين والقوانين الخاصة بذلك.

وكان اللقاء الأول قد استضاف عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هيثم عرار ومحامية مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ممثلة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة روان عبيد.

أخبار ذات صلة

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية

اتحاد المقاولين بغزة: ارتفاع الأسعار الجنوني ينذر بتوقف مشاريع الإعمار

اتحاد المقاولين بغزة: ارتفاع الأسعار الجنوني ينذر بتوقف مشاريع الإعمار

حماس: التصعيد الاستيطاني في الضفة والقدس جريمة وعدوان سافر

حماس: التصعيد الاستيطاني في الضفة والقدس جريمة وعدوان سافر

السفير الأميركي لدى إسرائيل يشن هجوماً كبيراً على الاستيطان

السفير الأميركي لدى إسرائيل يشن هجوماً كبيراً على الاستيطان

ممثلاً عن الرئيس.. عورتاني يشارك في اليوم الوطني لأيرلندا

ممثلاً عن الرئيس.. عورتاني يشارك في اليوم الوطني لأيرلندا

تفاصيل لقاء وفد حزب فدا بسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين

تفاصيل لقاء وفد حزب فدا بسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة شؤون المرأة: الحكومة جدية في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

وزيرة شؤون المرأة: الحكومة جدية في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية

ممثلاً عن الرئيس.. عورتاني يشارك في اليوم الوطني لأيرلندا

ممثلاً عن الرئيس.. عورتاني يشارك في اليوم الوطني لأيرلندا

تفاصيل لقاء وفد حزب فدا بسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين

تفاصيل لقاء وفد حزب فدا بسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة

وزير الزراعة يعتمد توصيات اللجنة المكلفة بتطوير آليات العمل لمشروع تخضير فلسطين

وزير الزراعة يعتمد توصيات اللجنة المكلفة بتطوير آليات العمل لمشروع تخضير فلسطين

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في اندونيسيا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في اندونيسيا

منوعات

فنانة مصرية تهاجم ويجز &#34;لا يجب السكوت عليه&#34;

فنانة مصرية تهاجم ويجز "لا يجب السكوت عليه"

شاهد كيف رد أحمد حلاوة على شائعة وفاته

شاهد كيف رد أحمد حلاوة على شائعة وفاته

شاهد: هالة صدقي تكشف عن مثلها الأعلى في الفن

شاهد: هالة صدقي تكشف عن مثلها الأعلى في الفن

شاهد: محمد رمضان يحذف مقطع فيديو له بسبب جمهوره

شاهد: محمد رمضان يحذف مقطع فيديو له بسبب جمهوره

شقيقة أحمد فلوكس تنجو من موت محقق.. بالتفاصيل

شقيقة أحمد فلوكس تنجو من موت محقق.. بالتفاصيل

شاهد: رضوى الشربيني تثير الجدل بعد تقليدها لـ&#34;ويجز&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تثير الجدل بعد تقليدها لـ"ويجز"

ما هي المفاجأة التي حضرتها أصالة لحفل زفاف إبنتها شام؟

ما هي المفاجأة التي حضرتها أصالة لحفل زفاف إبنتها شام؟

ما حقيقة تعرض حفل شيرين الأخير للتخريب المتعمد؟

ما حقيقة تعرض حفل شيرين الأخير للتخريب المتعمد؟

شاهد: راغب علامة يثير الجدل بما قاله عن الإنتخابات في بلده

شاهد: راغب علامة يثير الجدل بما قاله عن الإنتخابات في بلده

ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي بعد منعه من الكلام؟

ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي بعد منعه من الكلام؟

عربي

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى

(كان): بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة زارت الأردن

(كان): بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة زارت الأردن

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر