شؤون فلسطينية

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة
رام الله - دنيا الوطن
وقّع رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، أ.خلدون أبو سليم، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع رئيس بلدية غزّة، د.يحيى السراج، وذلك لتخصيص قطعة أرض على شاطئ بحر غزّة لتكون مقرًا لأنشطة الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر بلدية غزّة بحضور أعضاء من إدارة بلدية غزّة وبحضور امين عام الاتحاد والطاقم الهندسي للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، حيث جرى الاتفاق خلال توقيع هذه المذكرة على تطوير هذه الرياضة البحرية في فلسطين وخاصّة في قطاع غزّة.

وأكَّد رئيس بلدية غزّة الدكتور يحيى السراج خلال مراسم التوقيع، على أنّه يدعم هذه الرياضة والأفكار التطويريّة التي تطرح وذلك من أجل تجميل شاطئ بحر مدينة غزّة.

وبدوره اشاد ابو سليم بدور اللجنة الاولمبية الفلسطينية ودعمها للاتحادات الرياضية وخاصة اتحاد الشراع والتجديف وكذلك  دور بلدية غزة في دعم الانشطة  الرياضية وتطويرها في قطاع غزة ليكون هذا المقر البداية لتفعيل الرياضات البحرية بشكل مهني في قطاع غزة

يُشار إلى أنّها أوّل اتفاقيّة يتم توقيعها من قِبل بلدية غزّة مع الاتحادات الرياضيّة وكانت البداية مع الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، إذ أنّ المنطقة الذي جرى فيها فرز قطعة أرض للاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف هي مخصصة بالكامل للأنشطة الرياضيّة.

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