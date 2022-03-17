شؤون فلسطينية

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
التقى مجموعة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الامريكية في تخصصات حل الصراع والقانون الدولي والدبلوماسية، مع مبعوث وزارة الخارجية الامريكية هادي عمرو، والوفد المرافق له في حرم الجامعة في رام الله.

تأتي أهمية هذا اللقاء لطلبة الدكتوراه والماجستير في تخصصات حل الصراع والقانون الدولي والدبلوماسية، انطلاقاً من فلسفة الجامعة وكلية الدراسات العليا لضرورة الجمع ما بين النظرية والتطبيق، ولمناقشة العديد من القضايا حول دور الإدارة الأمريكية في عملية السلام، وغير ذلك من القضايا والحقوق التي تهم الطلبة. 

وكان باستقبال عمرو، نواب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتورة دلال عريقات، وللشؤون الاكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، ولشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ومساعد رئيس الجامعة المهندس براء عصفور، وعميد كلية الدراسات العليا الدكتورة نوار قطب.

وخلال اللقاء، دار نقاش عميق ومُطول حول دور إدارة بايدن في المنطقة والجهود الأمريكية لتحسين أوضاع الفلسطينيين على الأرض ودعم خطوات بناء الثقة وعملية السلام بين الجانبين.

وأجاب خلال اللقاء عمرو على أسئلة الطلاب واستمع لملاحظاتهم ووجهة نظرهم فيما يتعلق في الأمور السياسية والوطنية.

ويساهم هذا النوع من اللقاءات في إثراء معلومات الطلبة من خلال الفعل والتحليل، كجزء من التطبيق العملي لما يتلقونه خلال دراستهم من نظريات ومدارس حول بناء السلام وحل الصراعات.

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