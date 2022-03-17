أردوغان يجدد عرضه لبوتين باستضافة قمة روسية أوكرانية

رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عرضه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، باستضافة قمة روسية أوكرانية لإيجاد حل للأزمة.وذكر بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن أردوغان وبوتين أجريا مباحثات هاتفية تناولت مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الإنساني على الأرض.وأشار أردوغان، إلى أن تركيا تحافظ على نهجها الصادق منذ البداية لضمان تحقيق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن إعلان وقف دائم لإطلاق النار سيمهد الطريق أمام حل طويل الأمد في أوكرانيا.وأعرب عن رغبة بلاده في تحقيق نتائج إيجابية من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).وقال: إن حل بعض القضايا قد يتطلب لقاءً على مستوى القادة، مجددا عرضه لاستضافة قمة بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إسطنبول أو أنقرة.ولفت إلى أن الحرب لن تفيد أي طرف وأنه يجب إعطاء فرصة للدبلوماسية، مشددا على ضرورة مراعاة الوضع الإنساني في أوكرانيا وتفعيل الممرات الإنسانية بشكل نشط في كلا الاتجاهين.