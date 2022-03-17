السفير الأميركي لدى إسرائيل يشن هجوماً كبيراً على الاستيطان

رام الله - دنيا الوطنهاجم السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدز، الاستيطان الإسرائيلي في شرقي القدس والضفة الغربية، واصفاً ذلك بـ"الغباء وأن مواصلة الاستيطان سينهي حل الدولتين".وقال خلال مشاركته في مؤتمر لـ"حركة السلام الآن"، إن "الاستيطان يثير الغضب"، وإنه "عمل جاهدا" لمنع الاستيطان في المنطقة المسماة أي 1"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف أنه يكون "كذابا لو ادعى انه بإمكانه منع بناء في مستوطنة لكنه يوضح موقفه من الاستيطان"، مشيرا إلى أنه "حارب في الماضي لمنع مشروع بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة (معاليه ادوميم) والمنطقة المعروفة بـ أي 1"، مبينا "أن الفلسطينيين والمجتمع الدولي يرون أن الاستيطان في هذه المنطقة سيصبح معه من المستحيل إقامة دولة فلسطينية".وأكد أن الاستيطان في هذه المنطقة "كارثة" فهو سيهدم إقامة عاصمة لدولة فلسطين، مشيرا إلى أن الحل الدائم بالنسبة للقدس يجب أن يكون بالاتفاق والموافقة من قبل الطرفين.وشدد نايدز على موقف الرئيس الأميركي جو بايدن والتزامه بفتح القنصلية الأميركية التي أغلقها الرئيس السابق، دونالد ترمب عام 2019 في القدس الشرقية.وأكد أنه من المهم أن تكون للفلسطينيين تكنولوجيا "4 جي"، مضيفا أن "السلام الاقتصادي محدود دون حل الدولتين لأنه لا يمكن شراء الفلسطينيين".