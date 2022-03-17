شؤون فلسطينية

السفير الأميركي لدى إسرائيل يشن هجوماً كبيراً على الاستيطان

السفير الأميركي لدى إسرائيل يشن هجوماً كبيراً على الاستيطان
السفير الأميركي في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
هاجم السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدز، الاستيطان الإسرائيلي في شرقي القدس والضفة الغربية، واصفاً ذلك بـ"الغباء وأن مواصلة الاستيطان سينهي حل الدولتين". 

وقال خلال مشاركته في مؤتمر لـ"حركة السلام الآن"، إن "الاستيطان يثير الغضب"، وإنه "عمل جاهدا" لمنع الاستيطان في المنطقة المسماة أي 1"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أنه يكون "كذابا لو ادعى انه بإمكانه منع بناء في مستوطنة لكنه يوضح موقفه من الاستيطان"، مشيرا إلى أنه "حارب في الماضي لمنع مشروع بناء 3500 وحدة استيطانية في مستوطنة (معاليه ادوميم) والمنطقة المعروفة بـ أي 1"، مبينا "أن الفلسطينيين والمجتمع الدولي يرون أن الاستيطان في هذه المنطقة سيصبح معه من المستحيل إقامة دولة فلسطينية".

وأكد أن الاستيطان في هذه المنطقة "كارثة" فهو سيهدم إقامة عاصمة لدولة فلسطين، مشيرا إلى أن الحل الدائم بالنسبة للقدس يجب أن يكون بالاتفاق والموافقة من قبل الطرفين.

وشدد نايدز على موقف الرئيس الأميركي جو بايدن والتزامه بفتح القنصلية الأميركية التي أغلقها الرئيس السابق، دونالد ترمب عام 2019 في القدس الشرقية.

وأكد أنه من المهم أن تكون للفلسطينيين تكنولوجيا "4 جي"، مضيفا أن "السلام الاقتصادي محدود دون حل الدولتين لأنه لا يمكن شراء الفلسطينيين".  

أخبار ذات صلة

وزيرة شؤون المرأة: الحكومة جدية في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

وزيرة شؤون المرأة: الحكومة جدية في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية

اتحاد المقاولين بغزة: ارتفاع الأسعار الجنوني ينذر بتوقف مشاريع الإعمار

اتحاد المقاولين بغزة: ارتفاع الأسعار الجنوني ينذر بتوقف مشاريع الإعمار

حماس: التصعيد الاستيطاني في الضفة والقدس جريمة وعدوان سافر

حماس: التصعيد الاستيطاني في الضفة والقدس جريمة وعدوان سافر

ممثلاً عن الرئيس.. عورتاني يشارك في اليوم الوطني لأيرلندا

ممثلاً عن الرئيس.. عورتاني يشارك في اليوم الوطني لأيرلندا

تفاصيل لقاء وفد حزب فدا بسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين

تفاصيل لقاء وفد حزب فدا بسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة شؤون المرأة: الحكومة جدية في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

وزيرة شؤون المرأة: الحكومة جدية في إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة

اتحاد الشراع وبلدية غزة يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقره الدائم على شاطئ المدينة

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية

مبعوث الخارجية الأمريكية يلتقي بطلبة الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية

ممثلاً عن الرئيس.. عورتاني يشارك في اليوم الوطني لأيرلندا

ممثلاً عن الرئيس.. عورتاني يشارك في اليوم الوطني لأيرلندا

تفاصيل لقاء وفد حزب فدا بسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين

تفاصيل لقاء وفد حزب فدا بسفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة

وزير الزراعة يعتمد توصيات اللجنة المكلفة بتطوير آليات العمل لمشروع تخضير فلسطين

وزير الزراعة يعتمد توصيات اللجنة المكلفة بتطوير آليات العمل لمشروع تخضير فلسطين

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في اندونيسيا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في اندونيسيا

منوعات

فنانة مصرية تهاجم ويجز &#34;لا يجب السكوت عليه&#34;

فنانة مصرية تهاجم ويجز "لا يجب السكوت عليه"

شاهد كيف رد أحمد حلاوة على شائعة وفاته

شاهد كيف رد أحمد حلاوة على شائعة وفاته

شاهد: هالة صدقي تكشف عن مثلها الأعلى في الفن

شاهد: هالة صدقي تكشف عن مثلها الأعلى في الفن

شاهد: محمد رمضان يحذف مقطع فيديو له بسبب جمهوره

شاهد: محمد رمضان يحذف مقطع فيديو له بسبب جمهوره

شقيقة أحمد فلوكس تنجو من موت محقق.. بالتفاصيل

شقيقة أحمد فلوكس تنجو من موت محقق.. بالتفاصيل

شاهد: رضوى الشربيني تثير الجدل بعد تقليدها لـ&#34;ويجز&#34;

شاهد: رضوى الشربيني تثير الجدل بعد تقليدها لـ"ويجز"

ما هي المفاجأة التي حضرتها أصالة لحفل زفاف إبنتها شام؟

ما هي المفاجأة التي حضرتها أصالة لحفل زفاف إبنتها شام؟

ما حقيقة تعرض حفل شيرين الأخير للتخريب المتعمد؟

ما حقيقة تعرض حفل شيرين الأخير للتخريب المتعمد؟

شاهد: راغب علامة يثير الجدل بما قاله عن الإنتخابات في بلده

شاهد: راغب علامة يثير الجدل بما قاله عن الإنتخابات في بلده

ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي بعد منعه من الكلام؟

ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي بعد منعه من الكلام؟

عربي

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى

بعد إجراء فحوص طبية.. العاهل السعودي يغادر المستشفى

(كان): بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة زارت الأردن

(كان): بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة زارت الأردن

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر