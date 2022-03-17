ممثلاً عن الرئيس.. عورتاني يشارك في اليوم الوطني لأيرلندا

وفي كلمته، نقل عورتاني؛ تحيات السيد الرئيس واعتزاز القيادة الفلسطينية وأبناء شعبنا؛ بمتانة العلاقات التاريخية الفلسطينية الأيرلندية، وتقديره الكبير للمواقف الأيرلندية المشرفّة تجاه شعبنا وقضيته العادلة، وحقّه في التحرر ونيل الاستقلال، واصفاً تلك العلاقة بـــ" التاريخية والمتجذرة"، مستعرضاً شواهد دالّة على ذلك تبنتها أيرلندا رسمياً وشعبياً.





وعبّر عن أمله في أن تحذو دول العالم كلها ودول الاتحاد الأوروبي تحديداً، حذو أيرلندا التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني؛ وخصوصاً الاعتداءات التي تطال الطلبة والمدارس والأسرة التربوية برمتها.





وبارك عورتاني لأيرلندا الاحتفاء بيومها الوطني متمنيا لها مستقبلاً زاهراً، مجدداً الالتزام بالعمل المشترك والتعاون الكبير لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين؛ الفلسطيني والأيرلندي، مشيداً بحرصها الدائم على تعزيز آفاق التعاون وخدمة القضايا المشتركة.





بدوره، تحدث ممثل أيرلندا عن دعم بلاده لفلسطين والتزامها بتقديم الدعم خاصة في مجال التعليم؛ إذ تمتد مسيرة هذه العلاقة على مدار أعوام طوال تكللت بالنجاحات وإسناد الجهود المشتركة في عديد المجالات.











رام الله - دنيا الوطنشارك وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ممثلاً عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في اليوم الوطني الأيرلندي، "يوم القديس باتريك"، الذي نُظم في مدينة رام الله، بحضور ممثل أيرلندا لدى فلسطين دون سكستون، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية.