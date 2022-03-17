(ماغين أور).. منظومة ليزر إسرائيلية لاعتراض الصواريخ وقذائف الهاون

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تعمل على تطوير منظومة ليزر لاعتراض الصواريخ وقذائف الهاون، أُطلق عليها اسم (ماغين أور).وستوقع وزارة الجيش، قريباً عقدا مع شركة رفائيل، لتطوير الوسائل القتالية، وفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مشيرة إنه أنه في المرحلة الأولى سيتم توظيف مئات ملايين الشواكل، ولاحقا مبلغ مماثل، ويرجح أن تكون المنظومة جاهزة للاستخدام العملياتي بعد ثلاث سنوات.وقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس: إن هذا التطور هو خطوة هامة لتعزيز أمن الإسرائيليين، حيال ما وصفه "الأخطار المحدقة من غزة ولبنان وسوريا بدعم ايران والمنظمات الإرهابية"، وفق تعبيره.وأضاف خلال جولة في مجمع شركة "رفائيل": "هذا سيستغرق الكثير من الوقت والإجراءات طويلة، ولكن سنعمل كل ما بوسعنا من أجل انهاء المشروع في وقت أقصر".وتابع: "نأمل بأن يتم ذلك بسرعة، وأضاف: أنه المشروع سيعود بالفائدة بسبب عاملين، الأول لأن المنظومة ستستخدم للدفاع، والعامل الثاني لأن المشروع سيخرج النور لدول عديدة، وذلك كون التجربة تعد الأولى من نوعها في العالم، وسينعش المشروع إسرائيل اقتصاديًا".