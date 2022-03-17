شؤون فلسطينية

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة

البرغوثي يصل قطاع غزة عبر معبر رفح في إطار الجهود لتحقيق الوحدة
رام الله - دنيا الوطن
على الرغم من الاستمرار في منعه من الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وصل الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة عبر مصر الشقيقة ومعبر رفح مساء أمس ، بعد انتهاء لقاءاته على رأس وفد من المبادرة الوطنية مع ممثلي القيادة الجزائرية.  

وقال البرغوثي إن وجوده في غزة أمر طبيعي بين أبناء الشعب الفلسطيني في جزء لا يتجزأ من وطنه، وأنه ستتم متابعة جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية على أساس برنامج وطني كفاحي بالاستفادة من الجهود المشكورة والمخلصة  للأخوة الجزائريين . 

أكد أنه سيتابع عددا من الأنشطة و المشاريع المتعلقة بتلبية الاحتياجات الانسانية لقطاع غزة في مواجهة الحصار الظالم الذي يتعرض له، بالإضافة الى مواصلة الجهود لمحاصرة آثار  جائحة كورونا الصحية و الاقتصادية و أزمة غلاء الأسعار المستفحلة.

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