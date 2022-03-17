مستشار الرئيس الأوكراني يكشف الموعد المحتمل لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

رام الله - دنيا الوطنأعرب ميخائيل بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية، الخميس، عن اعتقاده في إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في الأسابيع المقبلة.وأوضح بودولياك أنه "قد يتم عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بعد الانتهاء من العمل على الاتفاقية بين البلدين، ربما يكون ذلك في غضون الأسابيع المقبلة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "تنسيق معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يستغرق مدة تتراوح بين عدة أيام وأسبوع ونصف".إلى ذلك، يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه "لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا" واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.