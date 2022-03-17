شؤون فلسطينية

الكيلة: نحن على اطلاع كامل لتوفير ما يلزم من مستلزمات علاجية للأهالي بقطاع غزة

الكيلة: نحن على اطلاع كامل لتوفير ما يلزم من مستلزمات علاجية للأهالي بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة مي الكيلة: "إننا حريصون على تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لأبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، ونحن على تواصل واطلاع كامل لتوفير ما يلزم من خدمات ومستلزمات علاجية لأهلنا في قطاع غزة".

وأضافت الكيلة خلال تكريمها، اليوم الخميس، موظفي الوزارة القادمين من المحافظات الجنوبية: "بتوجيهات القيادة السياسية وجهود الحكومة، تعمل وزارة الصحة بكل جهدها لتوفير كل ما يلزم أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحيت جهود كافة العاملين في وزارة الصحة بالمحافظات الجنوبية على صمودهم ومواجهتهم جائحة "كورونا"، مشيدة بقدرات أبناء شعبنا في التعامل مع الأزمات الصحية الطارئة بكل خبرة ونجاح.

وكانت الوزيرة الكيلة ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون بحثوا مع موظفي الوزارة من المحافظات الجنوبية في عدد من الاجتماعات، مختلف الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي في المحافظات الجنوبية.

وقد تناولت الاجتماعات ملفات التحويلات الطبية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والاحتياجات اللازمة من الخدمات العلاجية للمحافظات الجنوبية، وآليات تعزيز العمل وتطوير المنظومة الصحية ككل.

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