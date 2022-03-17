شؤون فلسطينية

وزير الخارجية الأردني: لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة

وزير الخارجية الأردني: لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، اليوم الخميس، أن استمرار غياب الأفق السياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يمثل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي.

وقال الصفدي، خلال استقباله المبعوث الصيني الخاص بشؤون الشرق الأوسط تشاي جيون: "لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، وعدم التضييق على المصلين، ووقف كل الإجراءات الاستفزازية في المقدسات، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وحث على ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضمان حماية قدرة الوكالة لتقديم خدماتها الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.

من جانبه، أكد المبعوث الصيني موقف بلاده الداعم للعملية السلمية ولجهود تفعيلها على أساس حل الدولتين، وحرصها على استمرار التنسيق مع الأردن في جهود تفعيل العملية السلمية وحل الأزمات الإقليمية.

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