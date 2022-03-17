دولي

بوتن يوجه "رسالة قوية" بشأن شبه جزيرة القرم

بوتن يوجه "رسالة قوية" بشأن شبه جزيرة القرم
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "رسالة قوية" لأوكرانيا والعالم الغربي، الخميس، مؤكدا فيها تمسكه بشبه جزيرة القرم، عن طريق كشف مشاريع "ضخمة" لتطويرها في الأعوام المقبلة.

وبينما تتمسك كييف بانسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية، ومن ضمنها شبه جزيرة القرم، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن خطة جديدة لتلك المنطقة التي ضمتها بلاه إلى أراضي عام 2014، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأكد بوتن في خطاب متلفز، الخميس، أن الحكومة ستعكف على تطوير البنى التحتية في شبه الجزيرة.

وقال الرئيس الروسي خلال كلمته: "خصصنا أموالا لتطوير البنية التحتية في شبه جزيرة القرم".

كما أكد أن العقوبات الغربية ستساهم في تطوير الاقتصاد الوطني الروسي، على الرغم من آثارها السلبية، وأكد أنها قد تحمل جانبا "إيجابيا".

وقال بوتن: "العقوبات الغربية تسبب لنا مشاكل كثيرة، لكنها ليست مشاكل فقط، بل قد تحمل فوائد، تساعدنا على الاستفادة من اقتصادنا المحلي، وتطوير مجالات الأسواق الجديدة والبنوك".

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