شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يعتمد توصيات اللجنة المكلفة بتطوير آليات العمل لمشروع تخضير فلسطين

وزير الزراعة يعتمد توصيات اللجنة المكلفة بتطوير آليات العمل لمشروع تخضير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
صادق وزير الزراعة رياض العطاري على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة آلية تنفيذ مشروع تخضير فلسطين للموسم الزراعي 2022–2023، لتطوير آليات العمل بما يخدم الأولويات والأهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي في فلسطين، ضمن توجهات الحكومة ومنهجية وآليات العمل التي تحقق مبادئ التنمية بالعناقيد الاقتصادية والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وخرجت اللجنة، وفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، بتوصيات أبرزها ضرورة التركيز على تحقيق أولويات الحكومة في الانفكاك الاقتصادي عن السوق الإسرائيلية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبدأ العمل في البرنامج الوطني تخضير فلسطين بدأ منذ العام 2008، بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/12/2008، ويهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي والاستخدام المستدام والأمثل للموارد الطبيعية في فلسطين والحفاظ على الأرض والبيئة والتنوع الحيوي والأنواع النباتية المهددة بالانقراض، حيث تتم زراعة ما يقارب 12,000 دونم سنويا من جميع أصناف الأشجار المثمرة من خلال توزيع الأشتال المثمرة للمزارعين.

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