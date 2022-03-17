مدير لجنة الانتخابات في نابلس يدعو الإعلاميين للتحلي بالشفافية والالتزام بالحيادية

رام الله - دنيا الوطندعا مدير لجنة الانتخابات المركزية في نابلس محمود المسيمي، اليوم الخميس، الإعلاميين والصحفيين لعدم الانحياز لمنطقة جغرافية معينة أو قائمة مرشحة خلال الدعاية الانتخابية للبلديات، لأن الشفافية والنزاهة ضروريتان ويجب الالتزام بهما.وقال المسيمي خلال لقائه عددا من الصحفيين والإعلاميين، في مكتب وزارة الإعلام بمدينة نابلس، اليوم الخميس، للحديث عن دور الاعلام في تعزيز النزاهة والشفافية في انتخابات الهيئات المحلية، إنه من حق وسائل الإعلام توفير منصاتهم للدعاية الانتخابية، شريطة أن تكون مفتوحة لجميع القوائم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف أن اللجنة لن تستقبل أي صحفي أو إعلامي، أو تسمح له بدخول قاعات الاقتراع وإجراء المقابلات إن لم يكن من حملة البطاقة الخاصة باللجنة، مشيرا إلى أن البطاقات التي كانت قد صدرت العام المنصرم في المرحلة الأولى من الانتخابات تعتبر سارية المفعول، ويمكن اعتمادها.وأكد المسيمي أنه سيتم السماح للصحفيين بالبث المباشر، بعد إغلاق صناديق الاقتراع لمدة ربع ساعة فقط، وذلك حفاظا على عدم تسريب النتائج من القاعات، لافتا إلى أن نابلس هي ثاني أكبر محافظة فيها نسبة مقترعين بعد الخليل، حيث تبلغ نسبة المقترعين فيها حوالي 102 ألف ناخب وناخبة، منهم 88266 ناخبا في المدينة.وأشار إلى أن المحافظة ستحوي 170 صندوق اقتراع، 146 منها في المدينة، والباقي في بلدات بيت فوريك، وبيتا، وجالود، وهي الوحيدة التي سيسمح الاقتراع من خلالها، ولن يكون هناك اقتراع مسبق لرجال الأمن، حيث سيمارسون حقهم الانتخابي يوم الانتخاب في السادس والعشرين من الشهر الجاري.