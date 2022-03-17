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شؤون فلسطينية

الخارجية: إسرائيل تواصل حربها التهويدية ضد المسجد الأقصى وسط تخاذل دولي ملحوظ

الخارجية: إسرائيل تواصل حربها التهويدية ضد المسجد الأقصى وسط تخاذل دولي ملحوظ
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حربها التهويدية ضد مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وسط تخاذل دولي ملحوظ.

وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، من هذا التصعيد، معتبرة أنه جزء من سياسة إسرائيلية رسمية مألوفة ومكشوفة تقوم على توظيف المناسبات والأعياد الدينية لتحقيق أطماعها الاستعمارية التوسعية العنصرية.

وأضافت أن ما يجري محاولة إسرائيلية لجر ساحة الصراع نحو مربعات العنف والحرب الدينية التي يصعب الخروج منها أو السيطرة عليها، وذلك في إطار مخططات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وطابعها الحضاري وطمس هويتها العربية الفلسطينية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الاسرائيلي، بما في ذلك عمليات التطهير العرقي المتواصلة ضد مواطنيها المقدسيين لطردهم وتهجيرهم وإبعادهم عنها بأشكال مختلفة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل بالجملة التي تطال مختلف أحياء المدينة المقدسة.

ودانت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، والتصعيد المستمر في الدعوات التحريضية لتوسيع دائرة تلك الاقتحامات، والتي كان آخرها اليوم بذريعة "الأعياد اليهودية".

ونددت بإقدام المقتحمين المتطرفين على أداء طقوس تلمودية أمام قبة الصخرة، وأداء صلوات علنية في باحات المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذا الواقع التصعيدي يُكذب ادعاءات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن العمل على تهدئة الأوضاع خلال شهر رمضان المبارك.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة المتطرف نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد والاستهداف المباشر للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتم يوميا بإشراف المستوى السياسي وتوجيهاته، ودعمه اللامحدود للجمعيات والمنظمات الاستيطانية.

وطالبت الخارجية منظمة التربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بالتحرك العاجل لتنفيذ قراراتها ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي الى صحوة حقيقية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة، وللقدس ومقدساتها خاصة.

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