النائب العام بغزة: نراقب الأسعار ونحذّر من رفعها

رام الله - دنيا الوطنحذّر النائب العام في قطاع غزة، المستشار محمد النحال، التجار والبائعين من استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.وقال النحال في تصريح على هامش اجتماع ضم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وقائد الشرطة لمناقشة موضوع الأسعار، اليوم الخميس: "إن انعقاد هذه اللقاءات تأتي لطمأنة أبناء شعبنا بتوفر السلع الأساسية متوفرة في قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأضاف: "إن متابعة الأسعار ومراقبة الأسواق لضبط الحالة العامة في القطاع ستستمر بشكل متواصل لإشعار المواطن بالأمن والأمان".