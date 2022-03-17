وفاة والد قائد كتائب القسام محمد الضيف

رام الله - دنيا الوطنتُوفي فجر اليوم الخميس دياب المصري والد القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بحسب ما أعلنت حركة حماس.ومن المقرر، أن يُشيّع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهر اليوم من المسجد الكبير وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، ويُتوقع أن تشهد الجنازة مشاركة واسعة من ممثلي الفصائل الفلسطينية والقيادات الوطنية والجماهير.ونعى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والد محمد الضيف في تصريح صدر عنه اليوم، وقال: "بقلوب مؤمنة بالله وقدره ننعى إلى شعبنا وأمتنا، الحاج دياب المصري، والد الأخ القائد محمد الضيف (أبو خالد) القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام".وأضاف هنية: "أتقدم باسمي وباسم قيادة حركة حماس وأُطرها وكوادرها وأبنائها في الداخل والخارج، بأحر التعازي إلى الأخ المجاهد أبو خالد الضيف وعائلته الكريمة بالتعزية الحارة بهذا المصاب".وتابع هنية: "أسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويُلهم أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء".