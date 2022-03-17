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شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من الضفة وغزة

الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا من الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس، 15 مواطناً من الضفة وقطاع غزة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين بينهم فتيان، وهم: نادي خليل الرجوب من بلدة دورا، وخليل زياد الزعاقيق من بلدة بيت أمر، والفتيين محمود محمد جوابرة (17 عاماً) ومعن نايف البدوي (17 عاماً) من مخيم العروب.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من ضاحية اكتابا، وهم: حازم سلطان علارية، وأحمد سمير قندس، ومحمد نهاد ملحم.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: حمادة باسم عامر أبو سارة، وفؤاد زياد سعيد من قرية عقربا، وفاروق صبيح حمايل من بلدة بيتا.

ومن جنين، اعتقل جنود الاحتلال الشابين أنس أبو الرب من قباطية، وأدهم ارشيد من صير، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.

ومن غزة، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خانيونس ثلاثة مواطنين لدى اقترابهم من السياج الفاصل ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

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