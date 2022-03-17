الطقس: أجواء غائمة جزئيًا والحرارة أقل من معدلها السنوي

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف وباردا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.كما يكون الجو يوم غد الأحد غائماً جزئياً وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا نسبيا ويطرأ نخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع.