الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل لتفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة وإيران قريبتان من التوصل إلى تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يحد من برنامج طهران للأسلحة النووية.وأضاف برايس: "نحن قريبان من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد"، وتابع "نعتقد أنه بالإمكان تسوية القضايا المتبقية"، وفق ما نقل موقع "الشرق للأخبار".من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال مع نظيرته البريطانية، ليز تروس: إن "طهران مستعدة للتوصل لاتفاق في حال مراعاة خطوطنا الحمر".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "نرحب بإفراج بريطانيا عن الديون المستحقة لطهران ونأمل بتعزيز العلاقات بين البلدين".