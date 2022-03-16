شؤون فلسطينية

مستوطنون يقطعون أكثر من 60 شجرة زيتون معمرة ببلدة كفر الديك

مستوطنون يقطعون أكثر من 60 شجرة زيتون معمرة ببلدة كفر الديك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أقدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، على تكسير وتقطيع أكثر من 60 شجرة زيتون معمرة، في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال المزارع نصر أحمد إن مستوطني (بروخين) قطعوا وكسروا أكثر من 60 شجرة زيتون معمرة، أعمارها تقدر بـ100 عام، في منطقة سموكة شمال البلدة، تعود ملكيتها لورثة إسماعيل ومحمد عثمان يونس.

وأضاف أن هذا ليس الاعتداء الأول على ممتلكات المواطنين، حيث قاموا بتقطيع 10 أشجار زيتون بنفس المنطقة سابقا.

بدوره، قال محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل "لم ولن ينجح المستوطنون ومن يساندهم في ثني المزارعين والأهالي عن التمسك بأرضهم، بل إن هذه الجرائم تزيد من إصرارنا على زراعة أرضنا والتجذر فيها".

وأكد وقوف المحافظة ومؤسساتها الرسمية المختصة إلى جانب الأهالي، والاستمرار في دعم واسناد المزارعين وتعزيز صمودهم.

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