إعلام إسرائيلي: مجموعة الهاكر الإيرانية تخترق هاتفاً قديماً لزوجة رئيس (موساد)

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية، بأن التقديرات تشير إلى مجموعة الهاكر الإيرانية تمكنت من اخترق هاتف قديم لـ "ر" زوجة رئيس الموساد ديفيد برنيع.وأضافت، بأنهم استولوا على مواد تتضمن صورًا عائلية، وليست مواداً أمنية، فيما يُقدر أن هذه محاولة لإحراج إسرائيل.وكانت عدد من المواقع الحكومية في إسرائيل، تعرضت لهجوم الكتروني يوم الاثنين الماضي.ووفق مصادر إسرائيلية، فإن هناك اشتباهاً بأن ذلك حدث بسبب هجوم إلكتروني "سايبر" ومن بين المواقع الإسرائيلية التي لا تعمل، وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة القضاء ووزارة الرفاه ومكتب رئيس الوزراء.