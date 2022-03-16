فيديو.. بايدن: أعتقد أن بوتين "مجرم حرب".. والكرملين يرد













رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه "مجرم حرب".وقال البيت الأبيض، إن بايدن "كان يتحدث من قلبه عندما وصف بوتين بمجرم حرب"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).من جهته، ندد الكرملين بتصريحات بايدن، معتبراً إياها "غير مقبولة ولا تغتفر"، مضيفاً أن "وصف بايدن لبوتين بأنه مجرم حرب أمر لا يمكن التسامح مع صدوره من رئيس دولة قتلت مئات الآلاف في العالم".وكان بايدن أكد في كلمة له اليوم الأربعاء، بأن بلاده ستوفر لأوكرانيا الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها في الأوقات الصعبة المقبلة، مضيفاً بأن "العالم موحد في تصميمه على تكبيد بوتين ثمنا باهظا لما ارتكبه في أوكرانيا".