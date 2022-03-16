الرئيس عباس يقلد القائد الوطني أحمد قريع وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا

رام الله - دنيا الوطنقلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، القائد الوطني أحمد قريع" أبو العلاء" وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، القائد الوطني أحمد قريع، بحضور أفراد عائلته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ومنح الرئيس، القائد الوطني قريع، وسام نجمة الشرف، تقديرا لدوره الوطني والنضالي المشرف في الدفاع عن وطنه وشعبه ونصرة قضيته العادلة، وتثمينا عاليا لمساهماته النضالية في منظمة التحرير الفلسطينية وعمله المقدر في مؤسسات الدولة الفلسطينية.وحضر التكريم، رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومحمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة إنتصار أبو عماره.