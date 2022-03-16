القواسمي خلال إستقباله لطلاب من نيويورك: الحرية والعدالة والكرامة لا تتحزأ

















رام الله - دنيا الوطناستقبل أسامه القواسمي عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح في مقر الهلال الأحمر وفدا طلابيا كبيرا مكون من مئة وخمسون طاليا وطالبة من جامعة كولومبيا في ولاية نيويورك حيث قال لهم : إن إسقاط نظام الفصل العنصري والابارتايد الإسرائيلي يجب أن يكون انطلاقا من الأصوات الحره التي تخرج من الجامعات الأمريكية ، وأن العدالة والكرامه والحربة لا تتجزأ بين دولة وأخرى وشعب وآخر.وأوضح القواسمي للوفد طبيعة وتفاصيل الممارسات الإسرائيلية العنصرية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني ، وما تقوم به إسرائيل بشكل يومي من إستيطان وقتل واعتقال وهدم للبيوت وحواجز وتطهير عرقي وما يجري في القدس من اقتلاع للمواطنين من سكناهم وأرضهم ومدينتهموقال القواسمي: "إن النفاق السياسي يكمن في الفرق بين المواقف الدولية بين ما يجري في اوكرانيا وما يجري في فلسطين ، وكأن إسرائيل تعتبر فوق القانون، مخاطبا إياهم بالقول أن الظلم في فلسطين يعني الظلم في كل مكان ولا عدالة في العالم طالما الشعب الفلسطيني لا ينعم بها".وطرح القواسمي للوفد رؤية القيادة الفلسطينية للحل السياسي المبني على أساس القانون الدولي وحل الدولتين الذي تحاربه إسرائيل بكل الوسائل.وتم عرض فيديو يوضح أثار جدار الفصل العنصري والحواجز الالكترونية على حياة المواطنين الفلسطينيين.