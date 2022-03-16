الطيراوي: الحكومة مدعوة لحماية المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار

رام الله - دنيا الوطناكد توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الحكومة الفلسطينية مدعوة إلى حماية المستهلك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من الارتفاع الذي طرأ، على أسعار معظم السلع ومتطلبات الحياة اليومية.وأشار الطيراوي في تصريح نشرته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه يجب على الحكومة ضبط أسعار السلع بمنا يتناسب مع مستوى معيشة المواطن.