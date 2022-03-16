شؤون فلسطينية

الطيراوي: الحكومة مدعوة لحماية المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار

الطيراوي: الحكومة مدعوة لحماية المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار
رام الله - دنيا الوطن
اكد توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الحكومة الفلسطينية مدعوة إلى حماية المستهلك باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من الارتفاع الذي طرأ، على أسعار معظم السلع ومتطلبات الحياة اليومية.

وأشار الطيراوي في تصريح نشرته على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه يجب على الحكومة ضبط أسعار السلع بمنا يتناسب مع مستوى معيشة المواطن.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يقلد القائد الوطني أحمد قريع وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس عباس يقلد القائد الوطني أحمد قريع وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا

القواسمي خلال إستقباله لطلاب من نيويورك: الحرية والعدالة والكرامة لا تتحزأ

القواسمي خلال إستقباله لطلاب من نيويورك: الحرية والعدالة والكرامة لا تتحزأ

غنيم: نؤكد على أهمية تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي

غنيم: نؤكد على أهمية تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي

الحركة الأسيرة تقرر الشروع بإضراب مفتوح ابتداء من 25 آذار الجاري

الحركة الأسيرة تقرر الشروع بإضراب مفتوح ابتداء من 25 آذار الجاري

صبري: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية للانقضاض على الأقصى

صبري: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية للانقضاض على الأقصى

مجدلاني: نعمل من خلال المشاريع بشكل متكامل لتقوية نظام الحماية الاجتماعية

مجدلاني: نعمل من خلال المشاريع بشكل متكامل لتقوية نظام الحماية الاجتماعية

هيئة الأسرى: الورم السرطاني يتنشر مجدداً بالرئة اليسرى للأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى: الورم السرطاني يتنشر مجدداً بالرئة اليسرى للأسير ناصر أبو حميد

غزة: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بعد اجتماعها الأسبوعي

غزة: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بعد اجتماعها الأسبوعي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يقلد القائد الوطني أحمد قريع وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا

الرئيس عباس يقلد القائد الوطني أحمد قريع وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا

القواسمي خلال إستقباله لطلاب من نيويورك: الحرية والعدالة والكرامة لا تتحزأ

القواسمي خلال إستقباله لطلاب من نيويورك: الحرية والعدالة والكرامة لا تتحزأ

غنيم: نؤكد على أهمية تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي

غنيم: نؤكد على أهمية تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي

صبري: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية للانقضاض على الأقصى

صبري: الاحتلال يستغل الأعياد اليهودية للانقضاض على الأقصى

مجدلاني: نعمل من خلال المشاريع بشكل متكامل لتقوية نظام الحماية الاجتماعية

مجدلاني: نعمل من خلال المشاريع بشكل متكامل لتقوية نظام الحماية الاجتماعية

هيئة الأسرى: الورم السرطاني يتنشر مجدداً بالرئة اليسرى للأسير ناصر أبو حميد

هيئة الأسرى: الورم السرطاني يتنشر مجدداً بالرئة اليسرى للأسير ناصر أبو حميد

حنيني يشيد بالاشتباكات المسلحة مع الاحتلال بالضفة وتصاعد المقاومة

حنيني يشيد بالاشتباكات المسلحة مع الاحتلال بالضفة وتصاعد المقاومة

حماس تدعو إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في جمعة &#34;فجر الحرائر&#34;

حماس تدعو إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في جمعة "فجر الحرائر"

منوعات

ميرهان حسين تثير الجدل بصورة لها من أمام الكعبة

ميرهان حسين تثير الجدل بصورة لها من أمام الكعبة

شاهد: دنيا سمير غانم تكشف عن أغرب أمنية لها

شاهد: دنيا سمير غانم تكشف عن أغرب أمنية لها

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب أغنيته الجديدة

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب أغنيته الجديدة

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما حقيقة إختيار رحمة أحمد بدلًا من دنيا سمير غانم لـ&#34;الكبير أوي&#34;؟

ما حقيقة إختيار رحمة أحمد بدلًا من دنيا سمير غانم لـ"الكبير أوي"؟

ما سر إرتداء شيرين للملابس الرياضية في حفلها بالكويت؟

ما سر إرتداء شيرين للملابس الرياضية في حفلها بالكويت؟

شاهد: ويجز يصدم جمهوره بإطلالته الأخيرة.. وهاني شاكر ينفجر عليه

شاهد: ويجز يصدم جمهوره بإطلالته الأخيرة.. وهاني شاكر ينفجر عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على متابعة وصفته بالمغرور

شاهد كيف رد محمد رمضان على متابعة وصفته بالمغرور

شاهد: هيدي كرم تثير الجدل بآخر تصريح لها عن الرجال

شاهد: هيدي كرم تثير الجدل بآخر تصريح لها عن الرجال

شاهد: أصالة تقدم إعتذار رسمي للفلسطينيين.. ما السبب؟

شاهد: أصالة تقدم إعتذار رسمي للفلسطينيين.. ما السبب؟

عربي

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية