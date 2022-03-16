بقيمة 800 مليون دولار.. بايدن يعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقديم الولايات المتحدة، مساعدات عسكرية لأوكرانيا، بقيمة 800 مليون دولاروقال في كلمة له: "أستخدم تفويضي لتفعيل مساعدات لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار ليكون مجموع ما تم تقديمه مليار دولار".وأكد بأن بلاده ستوفر لأوكرانيا الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها في الأوقات الصعبة المقبلة، مضيفاً بأن "العالم موحد في تصميمه على تكبيد بوتين ثمنا باهظا لما ارتكبه في أوكرانيا".وشدد على أن "الحزمة الجديدة تقدم دعماً غير مسبوق لأوكرانيا يشمل طائرات مسيرة".وتابع: "سنواصل فرض العقوبات على روسيا لشل اقتصادها بسبب الهجوم على أوكرانيا".