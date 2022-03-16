غنيم: نؤكد على أهمية تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع ممثلي الوكالة الفرنسية والاتحاد الاوروبي، المانيا، وهولندا ، لبحث مبادرة الفريق الاوروبي والتي تعنى بتطوير المشاريع الاستراتيجية الخاصة بالبنية التحتيه للصرف الصحي واعادة استخدام ، والقضايا المرتبطة بالتغير المناخي والحاجة الى تطوير مصادر بديلة يمكن الاعتماد عليها

مستقبلا. الى جانب الاليات الملائمة لجلب الاستثمار وتوفيره بشكل اسرع .





وفي نهاية اللقاء، ثمن م. غنيم على دعم الجهات المانحة لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي وبشكل عام و عرض مبادة الفريق الاوروبي خلال هذا اللقاء مؤكدا على أنه سيتم التباحث وعقد لقاءات فنية لتطوير المبادرة والتباحث بها مع جميع الشركاء بما يضمن استمرار العمل بالمشاريع القائمة وما يخدم تطوير المشاريع المستقبلية بالتوافق مع الخطط الوطنية لهذا القطاع.



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس سلطة المياه م. مازن اليوم على أهمية بحث وايجاد اليات عمل واضحة وشاملة تسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية للمياه و الصرف الصحي و تخدم الخطط المستقبلية الرامية الى تطوير هذا القطاع الحيوي ، على ان تنسجم مع خطط سلطة المياه و تتوافق مع ما يتم العمل به حاليا من برامج و مشاريع وبالتعاون والتشاور مع الشركاء في هذا القطاع.