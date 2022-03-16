الحركة الأسيرة تقرر الشروع بإضراب مفتوح ابتداء من 25 آذار الجاري

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحركة الأسيرة، اليوم الأربعاء، الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على إجراءات مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ابتداء من 25 آذار/ مارس الجاري.وأكدت في بيان لها، أنه في "ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا، وفي هذا السياق قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 حتى تحقيق مطالبنا الشرعية".وشددت على أن معركتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان، داعية جماهير شعبنا وقواه وفصائله إلى مساندتها في هذه المعركة.