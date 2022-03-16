دولي

شاهد: زلزال ضخم يضرب اليابان وخروج قطار سريع عن القضبان

شاهد: زلزال ضخم يضرب اليابان وخروج قطار سريع عن القضبان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 7,3 درجة بمقياس ريختر، شرق اليابان، وسط تحذيرات من حدوث موجات "تسونامي".

ووفق ما نقلت قناة (العربية)، فإن السلطات اليابانية وصفت الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، بأنها "كان ضخماً".

كما انقطعت الكهرباء عن مناطق في طوكيو.

ونقلت وكالة (رويترز)، عن وسائل إعلام يابانية، بأن قطاراً سريعاً خرج عن القضبان في شمال شرقي البلاد، بعد وقوع الزلزال، بالقرب من "فوكوشيما".

وأضافت بأنه "لا مؤشرات على تضرر محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال".


 

 


 

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