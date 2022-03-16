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شؤون فلسطينية

غزة: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بعد اجتماعها الأسبوعي

غزة: قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بعد اجتماعها الأسبوعي
عصام الدعاليس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، اليوم الأربعاء، عدة قرارات، عقب اجتماعها الأسبوعي، برئاسة عصام الدعليس.

وأعلنت الموافقة على صرف مبلغ مالي لصالح وزارة السياحة والآثار لتنفيذ أعمال ترميم وصيانة بمتحف قصر الباشا الأثري، وتخصيص قطعتي أرض في مدينة غزة لصالح وزارة التربية والتعليم، بغرض إقامة مدارس عليها.

كما قررت الموافقة على إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، واعتماد مشروع تحديث بيانات السجل الوطني الاجتماعي، المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، والخاص بإدارة حالات الفقر متعددة الأبعاد .

كما قررت المصادقة على دليل السلامة والصحة المهنية لموظفي القطاع العام، وإقرار المقترح المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخاص بميثاق خدمة متلقي الخدمات الحكومية؛ بهدف تحسين جودة الخدمات ورفع درجة الرضا لدى المستفيدين.

كما أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي، اعتماد وثيقة المبادرات الحكومية للعام 2022م.

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