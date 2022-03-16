دولي

ابتداءً من الشهر المقبل.. افتتاح خط طيران جديد بين إسرائيل ومصر

ابتداءً من الشهر المقبل.. افتتاح خط طيران جديد بين إسرائيل ومصر
الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الأربعاء، عن افتتاح خط طيران جديد بين مطار بن غوريون وشرم الشيخ ابتداءً من الشهر المقبل.

وأشار بينت إلى أن هذه خطوة في تعميق آفاق التعاون بين مصر وإسرائيل، مضيفاً أن "إسرائيل آخذة في توسيع اتفاقات السلام مع دول المنطقة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "تم الاتفاق على إعفاء السياح الإسرائيليين المتوجهين على شبه جزيرة سيناء من الحصول على تأشيرة دخول".

وأعلنت شركة "إسرائير للطيران" أنها ستسير ثلاث رحلات جوية يوميًا إلى شرم الشيخ بمجرد استلام التصاريح اللازمة.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على خط الطيران المباشر بين مطار بن غوريون وشرم الشيخ، وتشير التقديرات إلى أن الرحلات ستخدم أكثر من 70 ألف سائح إسرائيلي في السنة. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن وفداً أمنياً إسرائيليًا كان قد توجه إلى مصر، واتفق مع المسؤولين هناك على الترتيبات الأمنية بشأن هذه الرحلات.

ومن الجدير ذكره أن هذا الموضوع تمت مناقشته خلال اجتماع عقد بين بينت، والسيسي في شرم الشيخ في شهر أيلول/سبتمبر العام الماضي.

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