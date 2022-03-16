(كان): بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة زارت الأردن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن بعثة إسرائيلية عن وزارة الطاقة، برئاسة مدير عام الوزارة، ليؤور شيلات، زارت الأردن.
وأضافت: بأن أعضاءها التقوا بنظرائهم الأردنيين، فيما تناولت المحادثات مدى تقدم المشروع المشترك لإسرائيل والأردن والإمارات "الكهرباء مقابل المياه".
وقبل نحو شهر، بدأت إسرائيل بضخ المزيد من الغاز إلى مصر عبر مسار جديد يمر بالأراضي الأردنية، بنهاية فبراير/ شباط الجاري.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان: "تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر، التي تنتج الغاز بنفسها، لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ليفياثان البحري" الإسرائيلي.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية: إن "ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022، بحلول نهاية شباط/فبراير، ومن المحتمل أن تزيد الكمية إلى 4 مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة".
التعليقات