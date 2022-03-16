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(كان): بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة زارت الأردن

(كان): بعثة إسرائيلية من وزارة الطاقة زارت الأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن بعثة إسرائيلية عن وزارة الطاقة، برئاسة مدير عام الوزارة، ليؤور شيلات، زارت ‎الأردن.

وأضافت: بأن أعضاءها التقوا بنظرائهم الأردنيين، فيما تناولت المحادثات مدى تقدم المشروع المشترك لإسرائيل والأردن و‎الإمارات "الكهرباء مقابل المياه".

وقبل نحو شهر، بدأت إسرائيل بضخ المزيد من الغاز إلى مصر عبر مسار جديد يمر بالأراضي الأردنية، بنهاية فبراير/ شباط الجاري.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان: "تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر، التي تنتج الغاز بنفسها، لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ليفياثان البحري" الإسرائيلي.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية: إن "ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022، بحلول نهاية شباط/فبراير، ومن المحتمل أن تزيد الكمية إلى 4 مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة".

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