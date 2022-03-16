الهباش: جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا ويوم الخلاص والحرية قادم



جاءت أقوال الهباش تعقيباً على اغتيال قوات الاحتلال الشهداء علاء شحام من مخيم قلنديا بمحافظة القدس، ونادر ريان من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، والشهيد سند الهربد من مدينة رهط في النقب فجر وصباح اليوم .



ودعا قاضي القضاة في بيان صحفي، شعبنا المرابط الى رص الصفوف ونبذ كل اسباب الفرقة والاختلاف والتمسك بالوحدة الوطنية وبالثوابت التي يرتقي الشهداء من أجلها، مؤكداً انه كلما كانت كلمتنا واحدة وصفنا موحدا كلما كان عمر الاحتلال أقصر .



وأضاف الهباش ان الدماء الزكية التي سالت فجر اليوم في القدس ونابلس والنقب تؤكد ان شعبنا في كل أماكن تواجده يواجه الظلم والعدوان والبطش وهو ضحية هذا الاحتلال المجرم بغض النظر عن الجغرافيا .



وطالب الهباش المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا والكف عن سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق الشرعية الدولية بما يحقق العدالة والسلام الحقيقي، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على انهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ان جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن تكسر ارادتنا وأن يوم الخلاص والحرية قادم لا محالة، وان هذا الاحتلال الى زوال بإذن الله .