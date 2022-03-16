دولي

زيلنسكي: أوكرانيا تخوض حرباً هي "الأصعب منذ الحرب العالمية"

زيلنسكي: أوكرانيا تخوض حرباً هي "الأصعب منذ الحرب العالمية"
فولودومير زيلنكسي
رام الله - دنيا الوطن
ألقى الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، خطاباً، أمام الكونجرس الأميركي، عبر الفيديو، مؤكداً أن بلاده تخوض حرباً هي "الأصعب منذ الحرب العالمية".

وأضاف: بأن بلاده وتحتاج إلى دعم أميركي من أجل مقاومة روسيا، و"نخوض حرباً لتقرير مصيرنا للحفاظ على ديمقراطيتنا، وروسيا حولت أجواء أوكرانيا إلى مصدر للموت لآلاف الناس".

وتابع: "روسيا تمارس إرهاباً لم تشهده أوروبا من نحو 80 عاماً"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى تطبيق الحظر الجوي على أجوائنا، وإن كان هذا كثيراً فقد طرحنا بدائل أخرى".

في السياق، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، الأربعاء، إن "نموذجاً" للضمانات الأمنية المُلزمة قانوناً التي من شأنها أن توفر لأوكرانيا الحماية من قبل مجموعة من الحلفاء، في حال وقوع هجوم في المستقبل "على طاولة المفاوضات" في المحادثات بين كييف وموسكو.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "نموذج للضمانات الأمنية مطروح على طاولة المفاوضات. ماذا يعني هذا؟ اتفاق صارم مع عدد من الدول الضامنة التي تتعهد بالتزامات قانونية واضحة لمنع الهجمات بشكل فعال".

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