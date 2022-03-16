بوتين: لن نرضخ ولن نركع ولن نعيش برؤوس مطأطأة



وقال الرئيس الروسي، إنه "لم تكن لدينا خيارات أخرى لحل الوضع في أوكرانيا سوى إطلاق العملية العسكرية"، مضيفاً أن "العملية العسكرية ستحقق كل أهدافها".



وتابع بوتين في كلمة خلال اجتماع للحكومة، أنه "لا نية لدينا لاحتلال أوكرانيا ولا نخطط لذلك أبداً"، مضيفاً أن " أوكرانيا كانت تجهز لإشعال الحرب من قبل عمليتنا العسكرية، وهم من بدأوا بالعمليات الاستفزازية".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن "أفعال الغرب مشابهة لبرامج معاداة السامية في ألمانيا خلال ثلاثينيات القرن الماضي"، مشدداً على أن "العملية العسكرية في أوكرانيا ناجحة".وأضاف في كلمة له أمام أعضاء الحكومة الروسية: "لن نرضخ ولن نركع ولن نعيش برؤوس مطأطأة".وقال: إن "الغرب استخدم العقوبات سلاحاً ضدنا لكنهم يعانون الآن ارتفاع أسعار الطاقة"، مشدداً على أن "هناك هجمات سيبرانية ضد روسيا وشبكات التواصل الاجتماعي تم استخدامها ضدنا وحرية الصحافة الغربية محض خيال".وأضاف: بأن "الغرب عاجز أمام روسيا، لأن الأدوات المالية والعقوبات التي لديهم لم تعد فعالة"، وفق ما نقلت قناة "الشرق للأخبار".واستدرك قائلاً خلال كلمة أمام أعضاء الحكومة: "الغرب كان سيفرض العقوبات علينا بغض النظر عن العملية العسكرية أو غيرها"، محذراً من أن "أوكرانيا تستخدم المدنيين كدروع بشرية"، مشيراً إلى أنها "استعدت بشكل كبير لهذه الحرب بدعم أميركي".وأضاف أن "وسائل الإعلام الغربية تجاهلت قصف أوكرانيا لمنطقة دونيتسك عن قصد"، وتابع: "اعترافنا باستقلال دونيتسك ولوغانسك جاء لوقف الإبادة الجماعية التي جرت هناك، ولن نسمح بأن تكون أوكرانيا مصدراً لأي أعمال عدائية ضدنا".وأشار إلى أن "الغرب يدفع أوكرانيا إلى مواصلة سفك الدماء عبر ضخ المزيد من الأسلحة".