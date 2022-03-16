شؤون فلسطينية

الخارجية: إسرائيل تستغل تناقض المعايير الدولية لتوسيع الاستيطان

الخارجية: إسرائيل تستغل تناقض المعايير الدولية لتوسيع الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تستغل تناقض المعايير الدولية، لتوسيع نشاطها الاستيطاني على أرض دولة فلسطين.

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه لا يكاد يمر يوم دون أن ترتكب قوات الاحتلال والمستوطنون ومنظماتهم المسلحة مزيدا من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، سواء ما يتعلق بالاستيلاء على الأرض أو الاعتداءات ضد المواطنين وأرضهم واقتلاع أشجارهم، وما يتعلق بمخططات استيطانية جديدة تهدف لتغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت أن هذه الجرائم مستمرة في وقت تواصل به محاكم الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته القضائية الاستعمارية النظر في عديد الالتماسات المتعلقة بقضايا الاستيطان، وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين.

وأدانت الوزارة الاستقواء الإسرائيلي الاستيطاني على شعبنا وانتهاكاته وجرائمه المتواصلة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنها جزء لا يتجزأ من انقلاب إسرائيل الاحتلالية على جميع الاتفاقيات الموقعة، واستخفافها بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، واستهتار بالجهود الإقليمية والدولية الهادفة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم دليل مستمر على غياب شريك السلام الإسرائيلي، ودعوة صريحة لتفجير الأوضاع في ساحة الصراع.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة المطلوبة، لتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن انتهاكاتها وجرائمها، إنما أيضا عن إفشالها لجميع أشكال المفاوضات.

وشددت الخارجية على أن المطلوب هو فرض عقوبات دولية رادعة على سلطات الاحتلال، ومساءلة ومحاسبة قادتها وحكامها المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

أخبار ذات صلة

حنيني يشيد بالاشتباكات المسلحة مع الاحتلال بالضفة وتصاعد المقاومة

حنيني يشيد بالاشتباكات المسلحة مع الاحتلال بالضفة وتصاعد المقاومة

حماس تدعو إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في جمعة &#34;فجر الحرائر&#34;

حماس تدعو إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في جمعة "فجر الحرائر"

الهباش: جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا ويوم الخلاص والحرية قادم

الهباش: جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا ويوم الخلاص والحرية قادم

الاقتصاد: ماضون في إجراءات تدعيم الأمن الغذائي وتعزيز منظومة حماية المستهلك

الاقتصاد: ماضون في إجراءات تدعيم الأمن الغذائي وتعزيز منظومة حماية المستهلك

العنف الأُسري يمتد من جيل لجيل بآلام لا تُنسى

العنف الأُسري يمتد من جيل لجيل بآلام لا تُنسى

أحكام بسجن 3 مقدسيين وغرامة مالية بتهمة مقاومة الاحتلال

أحكام بسجن 3 مقدسيين وغرامة مالية بتهمة مقاومة الاحتلال

&#34;ميتا&#34; تدعم رواد الأعمال الفلسطينيين وتقدم منحة 100ألف دولار وتدريبات

"ميتا" تدعم رواد الأعمال الفلسطينيين وتقدم منحة 100ألف دولار وتدريبات

الاحتلال يحكم على أربعة شبان مقدسيين بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة

الاحتلال يحكم على أربعة شبان مقدسيين بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حنيني يشيد بالاشتباكات المسلحة مع الاحتلال بالضفة وتصاعد المقاومة

حنيني يشيد بالاشتباكات المسلحة مع الاحتلال بالضفة وتصاعد المقاومة

حماس تدعو إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في جمعة &#34;فجر الحرائر&#34;

حماس تدعو إلى الحشد والمشاركة الفاعلة في جمعة "فجر الحرائر"

الهباش: جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا ويوم الخلاص والحرية قادم

الهباش: جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا ويوم الخلاص والحرية قادم

الاقتصاد: ماضون في إجراءات تدعيم الأمن الغذائي وتعزيز منظومة حماية المستهلك

الاقتصاد: ماضون في إجراءات تدعيم الأمن الغذائي وتعزيز منظومة حماية المستهلك

العنف الأُسري يمتد من جيل لجيل بآلام لا تُنسى

العنف الأُسري يمتد من جيل لجيل بآلام لا تُنسى

أحكام بسجن 3 مقدسيين وغرامة مالية بتهمة مقاومة الاحتلال

أحكام بسجن 3 مقدسيين وغرامة مالية بتهمة مقاومة الاحتلال

&#34;ميتا&#34; تدعم رواد الأعمال الفلسطينيين وتقدم منحة 100ألف دولار وتدريبات

"ميتا" تدعم رواد الأعمال الفلسطينيين وتقدم منحة 100ألف دولار وتدريبات

الاحتلال يحكم على أربعة شبان مقدسيين بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة

الاحتلال يحكم على أربعة شبان مقدسيين بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة

منوعات

ميرهان حسين تثير الجدل بصورة لها من أمام الكعبة

ميرهان حسين تثير الجدل بصورة لها من أمام الكعبة

شاهد: دنيا سمير غانم تكشف عن أغرب أمنية لها

شاهد: دنيا سمير غانم تكشف عن أغرب أمنية لها

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب أغنيته الجديدة

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب أغنيته الجديدة

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما حقيقة إختيار رحمة أحمد بدلًا من دنيا سمير غانم لـ&#34;الكبير أوي&#34;؟

ما حقيقة إختيار رحمة أحمد بدلًا من دنيا سمير غانم لـ"الكبير أوي"؟

ما سر إرتداء شيرين للملابس الرياضية في حفلها بالكويت؟

ما سر إرتداء شيرين للملابس الرياضية في حفلها بالكويت؟

شاهد: ويجز يصدم جمهوره بإطلالته الأخيرة.. وهاني شاكر ينفجر عليه

شاهد: ويجز يصدم جمهوره بإطلالته الأخيرة.. وهاني شاكر ينفجر عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على متابعة وصفته بالمغرور

شاهد كيف رد محمد رمضان على متابعة وصفته بالمغرور

شاهد: هيدي كرم تثير الجدل بآخر تصريح لها عن الرجال

شاهد: هيدي كرم تثير الجدل بآخر تصريح لها عن الرجال

شاهد: أصالة تقدم إعتذار رسمي للفلسطينيين.. ما السبب؟

شاهد: أصالة تقدم إعتذار رسمي للفلسطينيين.. ما السبب؟

عربي

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية