أحكام بسجن 3 مقدسيين وغرامة مالية بتهمة مقاومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدرت ما تسمى "المحكمة المركزية" في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، أحكاما بحق 3 شبان مقدسين من البلدة القديمة بتهمة مقاومة الاحتلال.وأفاد رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أمجد أبو عصب، أن المحكمة قضت بسجن نبيل نضال نبيل سدر (20 عاما) لمدة 34 شهرا، ويقبع في الأسر منذ تاريخ 12/1/2021.وأضاف أبو عصب أن المحكمة أصدرت حكما بسجن علاء منذر داوود نجيب (21 عاما) لمدة 30 شهرا، ويقبع في الأسر منذ 14/4/2021.في حين قررت سجن زكريا مروان وحيد بكري (21 عاما) لمدة 20 شهرا، ويقبع في الأسر منذ 4/1/2021وأضاف أبو عصب أن المحكمة فرضت بحق الأسرى الثلاثة غرامة مالية، وقد تنقلوا في عدة سجون ويقبعون حاليا في "شطة".ونوه إلى أنه سبق لهم جميعا أن اعتقلوا مرات عدة وهم أشبال.وفي الآونة الأخيرة ارتفعت وتيرة استهداف قوات الاحتلال للشبان المقدسيين ولا سيما أبناء البلدة القديمة.وتشهد البلدة وبوابتها إجراءات أمنية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للسكان والمصلين في الأقصى، بالإضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.