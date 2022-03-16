"ميتا" تدعم رواد الأعمال الفلسطينيين وتقدم منحة 100ألف دولار وتدريبات

وتتشارك (ميتا) مع منظمة (شركات ناشئة بلا حدود) Startups Without Borders لتقديم المبادرة الجديدة، التي تقوم على ثلاث ركائز هي: التبرع بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وبرنامج "Boost Without Borders - Palestine" لتدريب 500 شركة صغيرة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية لتوسيع نطاق جهود (ميتا) في فلسطين.







وتهدف هذه المبادرة إلى بناء قدرات أصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال وتمكين المؤسسات من تحفيز المنظومة الشاملة للأعمال في فلسطين، فضلاً عن منحهم الفرصة للنمو خارج فلسطين.





وقال مدير السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "ميتا"عزام علم الدين: "تتمتع الشركات الصغيرة بموقع متميز، فهي بمثابة القلب بالنسبة لمجتمعاتنا وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تحفيز اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخلق فرص العمل، فنحن في "ميتا" ملتزمون بمساعدة الشركات الصغيرة في فلسطين على تخطي التحديات الحالية، تحقيق تعافيهم الاقتصادي والازدهار، عبر تعزيز حضورهم على الإنترنت، والوصول إلى عملاء جدد خارج حدودهم، والتعرف على أدوات جديدة وتطوير المهارات لدفع وتوسيع نموهم التجاري عبر الإنترنت وخارجها، وبالشراكة مع (شركات ناشئة بلا حدود)، سنقدم للشركات الصغيرة، الدعم المالي وبرامج بناء القدرات للتأثير بشكل إيجابي في دورهم المهم الذي ينعكس على النمو الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين".





وفي إطار هذه المبادرة الجديدة، قدمت (ميتا) تبرعاً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي إلى (شركات ناشئة بلا حدود) لدعم الشركات الناشئة والصغيرة في فلسطين، ومن خلال هذا التبرع، وبدورها ستقوم (شركات ناشئة بلا حدود) بتوفير برنامج للاستثمار إلى 50 شركة محلية، وسيبدأ هذا البرنامج بالتدريب وينتهي بمسابقة لتقديم عروض ترويجية تنافسية تحكّمها لجنة خارجية رفيعة المستوى لتقييم المتسابقين واختيار الفائزين، وتشمل معايير المسابقة تحكيم عناصر النمو والتأثير ونماذج الأعمال، ويحصل الفائزون على مكافآت مالية تصل إلى 20 ألف دولار لدعم نموهم وأنشطتهم.