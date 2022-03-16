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شؤون فلسطينية

قلسطين: 6 وفيات و312 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قلسطين: 6 وفيات و312 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 6 وفيات و312 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1056 حالة تعافٍ.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي حول كورونا في فلسطين، عن يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين: أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في بيت لحم، وأخرى في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 8، طوباس 3، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 21، الخليل 12، جنين 7، نابلس 10، طولكرم 4، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 160، مدينة القدس 70".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 6، طوباس 8، بيت لحم 10، رام الله والبيرة 31، الخليل 31، جنين 10، نابلس 42، طولكرم 22، قلقيلية 12، أريحا والأغوار 4، ضواحي القدس 10، قطاع غزة 720، مدينة القدس 150".

وبينت أن نسبة التعافي من فيوس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5 % ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.             

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مصابا بكورنا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 44 مصابا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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