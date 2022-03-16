الخارجية: موافقة مبدئية من المجر لمعادلة شهادات وقبول الطلبة الفلسطينيين الدارسين بأوكرانيا
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفارة دولة فلسطين لدى المجر أفادتنا بالموافقة المبدئية للجهات ذات الاختصاص في المجر، على معادلة شهادات وقبول الطلبة الفلسطينيين الدارسين في أوكرانيا، ويرغبون بمتابعة دراستهم في الجامعات المجرية كل في مجال دراسته، وفقاً لعدة شروط، نص عليها القانون (مرفق).
وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن من يرغب من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في أوكرانيا البحث في إمكانية استكمال دراسته في المجر إتباع إحدى الطريقتين:
1. إما المخاطبة المباشرة للجامعة التي تُقدم التخصص المرغوب وباللغة التي كان يدرس فيها في جامعات أوكرانيا، وسيحتاج أن يقوم الطالب في هذه الحالة بالتواصل مباشرة مع الجامعة، وتقديم أوراق تثبت سنوات الدراسة والمستوى الذي وصل له في الجامعات الأوكرانية.
2. أو مخاطبة سفارة دولة فلسطين لدى المجر عبر البريد الإلكتروني [email protected]، حيث ستقوم بدورها بتجميع الطلبات وتقديمها للجامعات المجرية، للبحث في إمكانية القبول والمعادلة.
وفي هذه الحالة، على الطالب أن يُرفق في طلبه: اسمه، صورة جواز سفره، إقامته الأوكرانية، بطاقة الطالب (إن وجدت)، أوراق تثبت سنوات الدراسة والمستوى الذي وصل له (إن وجدت)، التخصص، لغة الدراسة، إضافة لاسم جامعة بعينها يرغب الالتحاق بها.
يذكر أن قبول أو عدم قبول الطالب هو قرار يتعلق بالجامعات، والقدرة الاستيعابية، وشروط أخرى تتعلق بعضها بإثبات مستوى الدراسة أو اللغة، وقد تتطلب في بعض الأحيان الخضوع لاختبار لتقييم كفاءة الطالب في التخصص والحاقه في سنة الدراسة التي تتناسب مع تقييم الجامعة، وأخيرا، لا يوجد أي التزام بتمويل أو تغطية مالية مسبقة، لأي طالب ما لم تقرها الجامعة نفسها.
مرفق ترجمة بعض نصوص القانون المجري الخاص بمعادلة الشهادات الأوكرانية:
قبول طلبة فلسطين الدارسين في الجامعات الأوكرانية في جامعات المجر وفقاً للقانون. CIX. القانون - المتعلق بإصدار الاتفاقية بين حكومة المجر ومجلس وزراء أوكرانيا بشأن الاعتراف المتبادل بالدبلومات والدرجات العلمية بنطاق صالح: 2222.I22
2021. évi CIX. törvény a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)
- تنطبق هذه الاتفاقية على الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة في المجر وأوكرانيا وفقًا للتشريعات الوطنية لدول الأطراف، وكذلك على الدراسات بدوام جزئي في التعليم العالي (مثل الفصول الدراسية والاعتمادات، الامتحانات).
- الغرض من هذه الاتفاقية هو تسهيل الاعتراف المتبادل بالدبلومات والدرجات العلمية التي تم الحصول عليها في المجر وأوكرانيا لغرض مواصلة التعليم والأنشطة المهنية في الدول الأطراف، وفقًا للتشريعات الوطنية للأطراف.
- يجب أن يكون الاعتراف بالمؤهلات والمؤهلات المهنية المصدق عليها بواسطة الدبلومات والدرجات وفقًا للتشريعات الوطنية لدول الأطراف.
يعترف الطرفان بالدراسات في المؤسسات التعليمية المعترف بها من قبل الدولة للطرف الآخر، ويتيحان للطلاب الفرصة لمواصلة دراستهم في الفصل التالي، بشرط أن يستوفوا متطلبات التعليم الإضافي، بما في ذلك الطلاب الذين أكملوا دراستهم في الفصول الدنيا (الابتدائية).
الشهادات الصادرة في أوكرانيا والتي تثبت إتمام المرحلة الإعدادية من التعليم الثانوي (الصف 9) والتي تمنح حامليها ما يلي تعتبر معادلة.
دبلومات التعليم الثانوي العام الكامل الصادرة في برامج الدراسة في أوكرانيا وبرامج ما قبل التعليم العالي المتخصصة في أوكرانيا تعتبر معادلة.
إثبات المؤهلات المهنية (الفنية-التقنية) الصادرة في أوكرانيا تعتبر معادلة وتخول حامليها، في حالة التعليم الثانوي العام الكامل
الشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا ودبلومات "bakalavr" الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا تعتبر معادلة وتؤهل حامليها للمؤهلات المنصوص عليها، تخول حاملها التقدم بطلب للحصول على دورات رائدة في المجر، وكذلك لبرامج التدريب أثناء الخدمة القائمة على التعليم الجامعي في المجر.
الدبلومات "القضائية" و"المتخصصة" الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي في أوكرانيا تعتبر معادلة وتخول حامليها استيفاء الشروط المنصوص عليها - التقدم بطلب للحصول على دورات الدراسات العليا في المجر، وكذلك في برامج التدريب الإضافية المتخصصة في المجر.
المستندات التي تثبت منح درجة "فلسفات الدكتوراه" الصادرة عن المؤسسات المختصة في أوكرانيا والدبلومات التي تمنحها درجة الدكتوراه "وما يعادلها" تعتبر معادلة.
يتم الاعتراف تلقائيًا بالدبلومات المنصوص عليها على أنها معادلة من قبل مؤسسات التعليم العالي (المؤسسات العلمية) في الدول الأطراف إذا تقدم حاملوها بطلب للحصول على عمل في القدرات العلمية أو العلمية التربوية لهذه مؤسسات التعليم العالي.
يسري الاعتراف على جميع مؤسسات التعليم العالي التابعة للطرفين.
- الدبلومات الصادرة عن المؤسسات المختصة في المجر وأوكرانيا والتي تشهد بمنح درجة "دكتور في العلوم" يجب أن يعترف بها الطرفان بشكل متبادل وفقًا للتشريعات الوطنية للدول الأطراف.
- تكون المشاركة في مؤسسات التعليم العالي المعترف بها وفقا للتشريعات الوطنية للدول الأطراف مؤهلة بناء على طلب أولئك الذين يرغبون في متابعة دراستهم.
- تؤخذ اعتمادات الدراسات الجزئية من قبل المؤسسات المختصة في الدول الأطراف.
- الاعتراف بالدبلومات والدرجات وفقا لهذه الاتفاقية لا يعفي حاملها من متطلبات قوانين الدول الأطراف المتعلقة بالقبول في المؤسسات التعليمية، ومتابعة الدراسات، والحصول على الدرجات العلمية والسعي إلى النشاط المهني.
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