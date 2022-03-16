الأمين العام للعربية الفلسطينية: أطلعنا القيادة الجزائرية على رؤيتنا لإنهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطنقال اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية:" أطلعت الجبهة القيادة الجزائرية على رؤيتها لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وموقفها من القضايا الخلافية"، مبينا أن الهدف هو الوصول إلى إطلاق حوار وطني جاد ومسؤول لتوحيد الشعب الفلسطيني، داعيا الكل الفلسطيني إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات أخرى.و أضاف:" يتطلب توحيد الشعب الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية في هذه المرحلة التي يمر بها العالم عموما، و المنطقة بشكل خاص"، مؤكدا أن هذا يستدعي وقوف الأطراف كلها بجدية و مسؤولية ، وعازمة على توحيد الموقف الفلسطيني، وتعزيز الجبهة الداخلية، و توفير كل مقومات الصمود لشعبنا".وقال البرديني في تصريحاته :" أملنا كبير بنجاح جهود الجزائر في مساعيها لاستعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام البغيض، و طي صفحته إلى غير رجعة"، مضيفا أنها ستؤسس لمرحلة جديدة قائمة على أساس الشراكة السياسية الحقيقية المبنية على مبدأ تكامل أدوار الكل الوطني، موضحا أن التجربة الفلسطينية أثبتت عدم قدرة أي فصيل مهما بلغت إمكاناته و علاقاته في تحمل المسؤولية الوطنية منفردا، مؤكدا ضرورة خروج حوار الجزائر ببرنامج وطني موحد يعيد الاعتبار لقضيتنا على كل المستويات.يذكر أن اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، عاد إلى أرض الوطن الخميس المنصرم بعد زيارته للجزائر، يترأس وفدا رفيع المستوى، التقى خلالها بكبار المسؤولين و القادة الجزائريين.