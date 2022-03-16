السلطة الفلسطينية: تلقينا تأكيدات بعودة الدعم الأوروبي قريبًا

رام الله - دنيا الوطنأكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات إسطيفان سلامة، صباح اليوم الأربعاء، وجود تأكيدات بعودة المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية قريباً.وأوضح سلامة لإذاعة (فلسطين) أنه وخلال اجتماعات اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة في بروكسل كان هناك تأكيدات بعود المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية قريباً.وأشار إلى انه أوروبا ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني وهناك رسائل داعمة وواضحة خاصةً فيما يتعلق بدعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين.وشدد سلامة على انه في حال عودة الدعم الأوروبي فإن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لن تنتهي ولكن ستساعد في حل الكثير من الازمات.وكانت صحيفة (هارتس) كشفت عن ان الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية، بعد أن فشل أصدقاؤها في الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية.وبحسب الصحيفة فإنه في نيسان/ أبريل 2021، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتغيير المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى لا سامي.وفي الأيام الأخيرة جرت مناقشات في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدات المالية، وجرى الليلة الماضية التصويت في الاتحاد بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني حاول إقناع ممثلي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، لكنهم فشلوا في جهودهم، وبالتالي تم تأجيل نقل المساعدات مرة أخرى.