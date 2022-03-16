مباشر | آخر تطورات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

دولي

لافروف: لا يجوز لأوكرانيا امتلاك أسلحة تمثّل تهديداً لروسيا

لافروف: لا يجوز لأوكرانيا امتلاك أسلحة تمثّل تهديداً لروسيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أنّ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تسير بصعوبة، مشيراً إلى أنّ هناك "بعض الأمل للتوصل إلى حل وسط".

وقال لافروف في حديث مع قناة (ار بي كا(: "أسترشد بالتقييمات التي قدّمها مفاوضونا، إنهم يقولون إنّ المفاوضات تسير بصعوبة لأسباب واضحة. لكن مع ذلك، هناك أمل في التوصل إلى حل وسط"، متابعًا: "لا يجوز لأوكرانيا امتلاك أسلحة تمثّل تهديداً لروسيا". 

ووفقاً له، فإنّ الاجتماع مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في تركيا لا يحلّ محل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت في بيلاروسيا، مشيراً الى أنّ كوليبا "لم يطرح أي أفكار جديدة في الاجتماع في أنطاليا".

وأضاف لافروف: "نحن على استعداد للبحث عن أي طرق لضمان أمن أوكرانيا والدول الأوروبية، وبالطبع روسيا، باستثناء توسّع الناتو نحو الشرق".

وأشار الوزير الروسي إلى أنّ مناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا تجري بجدية في المحادثات إلى جانب متطلبات روسيا بشأن الضمانات"، مشيراً إلى أنّ "التطورات في أوكرانيا تحظى بأهمية قصوى وهي معركة من أجل مستقبل النظام العالمي".

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