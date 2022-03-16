"الفلكية الفلسطينية" توضح موعد أول أيام شهر رمضان وعدد ساعات الصوم

رام الله - دنيا الوطنقالت الجمعية الفلكية الفلسطينية: إنه وفقا للحسابات الفلكية التي قامت بها، فإن شهر رمضان لهذا العام سيبدأ يوم السبت الموافق 2 نيسان/ أبريل المقبل.وأوضحت الجمعية الفلكية في بيان لها، ان الاقتران المركزي لهلال شهر رمضان للعام الحالي سيحدث يوم الجمعة 1 نيسان/ أبريل في تمام الساعة 09:24 صباحا بالتوقيت المحلي لفلسطين، وهو يوم الرؤية.وأضافت الفلكية الفلسطينية، ان الشمس تغرب في هذا اليوم في مدينة القدس عند الساعة 06:58 دقيقة، فيما يغرب القمر عند الساعة 07:14، ويغرب القمر بعد غروب الشمس في هذا اليوم في كافة الدول العربية والإسلامية، وستكون رؤيته ممكنة بالتلسكوبات من بعض الدول خاصة غرب الوطن العربي.وختمت الجمعية بيانها بالقول: "فترة الصوم خلال شهر رمضان القادم ستتراوح بين 14 ساعة و4 دقائق خلال اليوم الأول، و15 ساعة و4 دقائق خلال اليوم الأخير".