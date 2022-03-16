جماعات "الهيكل" تدعو إلى اقتحام الأقصى اليوم

رام الله - دنيا الوطندعت جماعات "الهيكل" المتطرفة، أفرادها لاقتحام الأقصى اليوم خلال ما يعرف بـ "صوم إستير"، وهو اليوم الذي يسبق احتفال عيد المساخر "البوريم"، يوم غد الخميس.وأعلن ما يسمى "اتحاد منظمات المعبد"، أن الاقتحامات للمسجد الأقصى، ستستمر في الفترة الصباحية والمسائية.وفي تعليقه على صورة الدعوة كتب "اتحاد منظمات المعبد": (لن يمنعنا احشويرش أو هامان من الصعود إلى جبل المعبد). وكلا الاسمين المذكورين هما للملك الفارسي ووزيره هامان اللذين اتفقا على إبادة اليهود في قصة عيد البوريم في سفر إستير بالتوراة، وأفشلت إستير خطتهم وقتلت هامان حسب الرواية التوراتية.