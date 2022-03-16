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دولي

مسؤول عسكري أمريكي: إيران تمتلك 3000 صاروخ بالستي جزء منها يصل تل أبيب

مسؤول عسكري أمريكي: إيران تمتلك 3000 صاروخ بالستي جزء منها يصل تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي: إن "إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وجزء منها يمكن أن يصل إلى مدينة تل أبيب وسط إسرائيل".

ووفق ما أوردت قناة (i24) فقد أضاف ماكنزي، أن الصواريخ الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى أوروبا، لكنه لفت إلى أنه خلال السبع السنوات الأخيرة استثمرت إيران موارد كثيرة لزيادة مدى صواريخها وزيادة دقتها.

وقال: "رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد بالعراق في كانون ثاني/ يناير 2020 (بعد اغتيال سليماني)، حيث أصابت الصواريخ بدقة عدة عشرات من الأمتار".

وأشار ماكنزي إلى إن إيران لازالت تمثل التهديد الأكبر على المصالح الأمريكية وعلى أمن الشرق الأوسط، موضحًا أن "القدرات البالستية الإيرانية تشكل تهديدًا وجوديًا على أمن كل دولة في المنطقة، بما يشمل شركاءنا القريبين"، حسب قوله.

وأكد الجنرال الأمريكي أمام أعضاء الكونغرس أن إيران ضاعفت مؤخرًا هجماتها ضد السعودية والإمارات عن طريق الحوثيين في اليمن، وأشاد أيضًا بدخول إسرائيل إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الامريكية.

وبشأن الاتفاق النووي مع إيران قال ماكنزي: إن "سياسة الولايات المتحدة هي بأن لا يكون لإيران سلاح نووي".

وبيّن أن العودة إلى الاتفاق من الممكن أن لا يكون خطوة مثالية، لكنه هام من أجل الوصول إلى الهدف".

وقال ماكينزي: "على المستوى العسكري، مخاوفي هي بأن لا تكون لإيران قدرات نووية، لكن ارتفاع عدد وكفاءة الصواريخ البالستية وطائراتهم المسيرة الهجومية تقلقنا جدًا".­­

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