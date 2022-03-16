اكتشاف سلالة جديدة من (كورونا) في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)، لدى مسافرين عادا مؤخرا عبر مطار اللد بن غوريون.وبحسب الصحة الإسرائيلية، فإن المصابين يعانيان من أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات، ولا يحتاجان لرعاية طبية خاصة.ويستدل من التحقيق الوبائي للصحة الإسرائيلية، بأن الحديث يدور عن سلالة مشتركة وجديدة من كورونا، عرفت بـالمتحورة "إي بي 2 أوميكرون".ويأتي اكتشاف المتحورة الجديدة، في ظل المؤشرات التي أظهرت بدء انحسار الموجة الخامسة من الجائحة التي شهدتها إسرائيل منذ منتصف شهر كانون الثاني/ يناير واستمرت على مدار شهر شباط/ فبراير، مع تفشي "أوميكرون".وأصيب أكثر من 1.4 مليون شخص في إسرائيل بالفيروس بسبب "أوميكرون"، الذي يتميز بسرعة الانتشار والعدوى.