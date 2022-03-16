مباشر | آخر تطورات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا

دولي

اكتشاف سلالة جديدة من (كورونا) في إسرائيل

اكتشاف سلالة جديدة من (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا)، لدى مسافرين عادا مؤخرا عبر مطار اللد بن غوريون.

وبحسب الصحة الإسرائيلية، فإن المصابين يعانيان من أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات، ولا يحتاجان لرعاية طبية خاصة.

ويستدل من التحقيق الوبائي للصحة الإسرائيلية، بأن الحديث يدور عن سلالة مشتركة وجديدة من كورونا، عرفت بـالمتحورة "إي بي 2 أوميكرون".

ويأتي اكتشاف المتحورة الجديدة، في ظل المؤشرات التي أظهرت بدء انحسار الموجة الخامسة من الجائحة التي شهدتها إسرائيل منذ منتصف شهر كانون الثاني/ يناير واستمرت على مدار شهر شباط/ فبراير، مع تفشي "أوميكرون".

وأصيب أكثر من 1.4 مليون شخص في إسرائيل بالفيروس بسبب "أوميكرون"، الذي يتميز بسرعة الانتشار والعدوى.

أخبار ذات صلة

حاملة طائرات أمريكية تباع بأقل من دولار واحد.. ما القصة؟

حاملة طائرات أمريكية تباع بأقل من دولار واحد.. ما القصة؟

روسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون

روسيا تعلن فرض عقوبات على بايدن وبلينكن وهيلاري كلينتون

بسبب هذا التصريح.. الأمير وليام يتعرض للإنتقاد ويُحدث ضجة

بسبب هذا التصريح.. الأمير وليام يتعرض للإنتقاد ويُحدث ضجة

&#34;أكبر هجوم سايبر&#34;.. تعطّل عدد من المواقع الحكومية في إسرائيل

"أكبر هجوم سايبر".. تعطّل عدد من المواقع الحكومية في إسرائيل

الكرملين يعلن موعد استئناف المفاوضات مع كييف

الكرملين يعلن موعد استئناف المفاوضات مع كييف

الجيش الروسي يدرج مصانع السلاح الأوكرانية في بنك أهدافه

الجيش الروسي يدرج مصانع السلاح الأوكرانية في بنك أهدافه

لافروف وعبد اللهيان يبحثان النووي الإيراني والأزمة الأوكرانية في موسكو

لافروف وعبد اللهيان يبحثان النووي الإيراني والأزمة الأوكرانية في موسكو

روسيا: لا نستبعد فرض &#34;السيطرة الكاملة&#34; على أكبر مدن أوكرانيا

روسيا: لا نستبعد فرض "السيطرة الكاملة" على أكبر مدن أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حمادة: شهداء اليوم يرسمون مصيرًا واحدًا وفداءً عز نظيره

حمادة: شهداء اليوم يرسمون مصيرًا واحدًا وفداءً عز نظيره

فلسطين تشارك في اجتماع رؤوساء الوفود العربية المشاركة بالدورة 66 للجنة وضع المرأة

فلسطين تشارك في اجتماع رؤوساء الوفود العربية المشاركة بالدورة 66 للجنة وضع المرأة

ابو هولي: معالجة أزمة (اونروا) يتطلب هيكل تمويل جديد مرتكزه تأميل دائم

ابو هولي: معالجة أزمة (اونروا) يتطلب هيكل تمويل جديد مرتكزه تأميل دائم

هيئة الأسرى: إدارة السجون تصادر معدات الطبخ وتحرم الأسرى من أصناف الخضار والفوا

هيئة الأسرى: إدارة السجون تصادر معدات الطبخ وتحرم الأسرى من أصناف الخضار والفوا

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاحتلال

دائرة حقوق الانسان بمنظمة التحرير تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن جرائم الاحتلال

الخارجية: شهداء النقب وبلاطة وقلنديا ضحايا سياسة الكيل بمكيالين

الخارجية: شهداء النقب وبلاطة وقلنديا ضحايا سياسة الكيل بمكيالين

الخارجية: اعلان مهم لأُسر طلبتنا الدارسين في الجامعات البيلاروسية

الخارجية: اعلان مهم لأُسر طلبتنا الدارسين في الجامعات البيلاروسية

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

منوعات

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب أغنيته الجديدة

شاهد: الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب أغنيته الجديدة

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما آخر التطورات الصحية للفنان أحمد حلاوة؟

ما حقيقة إختيار رحمة أحمد بدلًا من دنيا سمير غانم لـ&#34;الكبير أوي&#34;؟

ما حقيقة إختيار رحمة أحمد بدلًا من دنيا سمير غانم لـ"الكبير أوي"؟

ما سر إرتداء شيرين للملابس الرياضية في حفلها بالكويت؟

ما سر إرتداء شيرين للملابس الرياضية في حفلها بالكويت؟

شاهد: ويجز يصدم جمهوره بإطلالته الأخيرة.. وهاني شاكر ينفجر عليه

شاهد: ويجز يصدم جمهوره بإطلالته الأخيرة.. وهاني شاكر ينفجر عليه

شاهد كيف رد محمد رمضان على متابعة وصفته بالمغرور

شاهد كيف رد محمد رمضان على متابعة وصفته بالمغرور

شاهد: هيدي كرم تثير الجدل بآخر تصريح لها عن الرجال

شاهد: هيدي كرم تثير الجدل بآخر تصريح لها عن الرجال

شاهد: أصالة تقدم إعتذار رسمي للفلسطينيين.. ما السبب؟

شاهد: أصالة تقدم إعتذار رسمي للفلسطينيين.. ما السبب؟

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

ما حقيقة إعتزال سعد الصغير للغناء؟

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

شاهد: محمد رمضان يحدث ضجة بسيارته في دبي

عربي

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

منظمات دولية: اليمن نحو قاع كارثة إنسانية والوقت ربما نفد

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

الصحة العالمية تعلق على الحالة الوبائية في مصر

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

سوريا: مقتل 3 أطفال جراء انفجار لغم في مدينة حلب

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية

منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل العراقية