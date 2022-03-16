3 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 370 حالة بعد اجراء 568 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 248631 إصابة، والحالات النشطة 2738 حالة، والمتعافين 243929 حالة.فيما وصل عدد الوفيات إلى 1964 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 39 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 28 حالة.وبينت الصحة أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح:643439 شخصاً.